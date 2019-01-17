Азербайджанец и украинец пытались незаконно перейти границу в Брянской области

СЕГОДНЯ 11:08 2019-01-17T11:08:36+03:00

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Граждане Азербайджана и Украины пытались незаконно перейти границу в Брянской области. Двух нарушителей задержали в начале первого ночи 13 января в лесу в Суземском районе. Увидев пограничный автомобиль, мужчины попытались убежать, но их вскоре догнали.

Гражданин Азербайджана рассказал, что до 2020 года ему запретили въезжать в Россию из-за правонарушений, которые он совершил в нашей стране. Поэтому он вернулся на родину, сменил фамилию и сделал паспорт с новыми данными. В Россию он решил пройти вне установленных пунктов пропусков. А проводником согласился выступить украинец.

На мужчин завели уголовные дела. На азербайджанца – за незаконное пересечение границы, на украинца – за соучастие в преступлении. Им грозит до четырех лет лишения свободы, сообщают в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Брянской области.

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