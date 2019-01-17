В Брянской области будут судить производителя поддельного алкоголя

СЕГОДНЯ 09:45 2019-01-17T09:45:18+03:00

Во время обысков изъяли продукцию на 1,3 миллиона рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В брянском городе Дятьково будут судить производителя поддельного алкоголя. Долгое время 38-летний мужчина скрывался от следствия, но в сентябре прошлого года его поймали и арестовали. Он действовал в составе организованной преступной группы. Все его сообщники, пять человек, в прошлом году уже получили свои сроки.

Обвиняемого будут судить за производство и хранение немаркированного алкоголя, использование поддельных федеральных акцизных марок и незаконное использование чужого товарного знака.

По версии следствия, с декабря 2015 по июль 2016 года банда производила контрафактный алкоголь на окраине Дятькова. Потом его продавали как оригинальный в Брянской области и других регионах.

Во время обыска оперативники изъяли восемь тысяч бутылок немаркированного спиртного стоимостью больше 1,3 миллиона рублей. И нелегальное промышленное оборудование – линию по розливу винно-водочной продукции.

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