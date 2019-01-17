2019-01-17T09:30:01+03:00
Происшествия

По факту смертельного ДТП на брянской трассе завели уголовное дело

При столкновении двух машин погибли два пассажира одной из них
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Оба водителя получили травмы.Оба водителя получили травмы.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

По факту смертельного ДТП, которое случилось в Брянском районе ночью 13 января, завели уголовное дело. Виновнику автоаварии грозит до семи лет тюрьмы.

Напомним, ДТП случилось около четырех часов ночи на 146-м километре автодороги Орел-Смоленск. По предварительной версии, 32-летний водитель ВАЗ-21102 не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Автомобилист столкнулся с иномаркой «Мазда 6». 28-летний и 31-летний пассажиры «десятки» от полученных травм погибли, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Оба водителя получили травмы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Брянска с молотком и мачете напал на букмекерскую контору и автозаправку
В Брянской области будут судить производителя поддельного алкоголя
В Брянске поймали наркоторговку с героином
В Брянске на проспекте Ленина водитель сбил пенсионера–нарушителя
Из горящей квартиры в Брянске пожарные спасли двух человек
Брянский фольклорный ансамбль стал дипломантом международного конкурса
В этом году в Брянске 69 сирот получат квартиры
За неделю с улиц Брянска убрали 9,3 тысячи тонн снега
Поликлинику в Супоневе пообещали открыть в ноябре
Зампрокурора Брянской области выслушает жалобы жителей Жуковки
Житель Брянской области пострадал при падении сосульки в центре Москвы
В Брянске открывается православный детский мини-сад
Житель Бежицы на Новый год зарезал подругу
Жительница Брянского района получила 8 лет тюрьмы за то, что заживо сожгла мать
Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП под Брянском
В Брянской области на Крещение оборудуют 68 мест для купания
В Брянске пенсионерка получила сотрясение мозга, упав в маршрутке
Брянцы пожаловались на снежную кашу на тротуарах
Житель Камчатки заплатил штраф на брянской границе за незадекларированные доллары
Новогоднее украшение с улиц Брянска начнут убирать после 20 января
В Брянске водитель иномарки сбил пенсионерку-нарушительницу
Брянец слепил из снега сказочных персонажей и технику
Брянцы чудом выжили в смертельном ДТП в Воронежской области
Команда брянских библиотекарей сразится в игре «Сто к одному»