По факту смертельного ДТП на брянской трассе завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 09:30 2019-01-17T09:30:01+03:00

При столкновении двух машин погибли два пассажира одной из них

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По факту смертельного ДТП, которое случилось в Брянском районе ночью 13 января, завели уголовное дело. Виновнику автоаварии грозит до семи лет тюрьмы.

Напомним, ДТП случилось около четырех часов ночи на 146-м километре автодороги Орел-Смоленск. По предварительной версии, 32-летний водитель ВАЗ-21102 не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Автомобилист столкнулся с иномаркой «Мазда 6». 28-летний и 31-летний пассажиры «десятки» от полученных травм погибли, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Оба водителя получили травмы.

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