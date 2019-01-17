В Брянске поймали наркоторговку с героином
В Брянске в декабре прошлого года поймали наркоторговку с героином. Правоохранители подозревают женщину в участии в организации межрегионального канала поставки запрещенных веществ в наш город из Москвы. По версии следствия, она состояла в организованной преступной группе.
У задержанной с собой было больше 55 граммов героина, сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области. Наркотики привозили в Брянск, чтобы продать потребителям.
На женщину завели уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотиков». Расследование его продолжается.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».