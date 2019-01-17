2019-01-17T09:22:04+03:00
Происшествия

В Брянске поймали наркоторговку с героином

У задержанной с собой было 55 граммов запрещенного вещества
Марина АНТОНОВА
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В Брянске в декабре прошлого года поймали наркоторговку с героином. Правоохранители подозревают женщину в участии в организации межрегионального канала поставки запрещенных веществ в наш город из Москвы. По версии следствия, она состояла в организованной преступной группе.

У задержанной с собой было больше 55 граммов героина, сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области. Наркотики привозили в Брянск, чтобы продать потребителям.

На женщину завели уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотиков». Расследование его продолжается.

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