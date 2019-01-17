В Брянске на проспекте Ленина водитель сбил пенсионера–нарушителя

СЕГОДНЯ 08:57 2019-01-17T08:57:58+03:00

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В центре Брянска водитель «Шкоды Фабиа» сбил 73-летнего пенсионера-нарушителя. Дорожно-транспортное происшествие случилось около семи часов вечера в среду, 16 января, возле дома №70 на проспекте Ленина.

Автомобилист двигался со стороны улицы Дуки в сторону улицы Горького, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. Пожилой мужчина переходил дорогу по светофору, но на красный сигнал для пешеходов. Машина сбила пенсионера.

У пострадавшего – ушиб тазобедренного сустава. Экспертиза показала, что водитель был трезвый. Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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