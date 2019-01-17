2019-01-17T08:50:15+03:00
Происшествия

Из горящей квартиры в Брянске пожарные спасли двух человек

Пожар случился в пятиэтажке
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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Из горящей квартиры в Володарском районе Брянска пожарные спасли двух человек. Сообщение о возгорании на улице Чернышевского поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 20.14 в среду, 16 января. На место выехали две автоцистерне и пожарная лестница.

Оказалось, что очаг возгорания находится в одной из комнат в квартире в пятиэтажном доме. Из-за сильного задымления на пожаре работало звено газодымозащитной службы. Через 11 минут пламя потушили, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Эксперты выясняют, почему случился пожар.

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