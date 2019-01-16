Брянский фольклорный ансамбль стал дипломантом международного конкурса

СЕГОДНЯ 18:39 2019-01-16T18:39:25+03:00

Фестиваль завершился на днях в Сочи

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Брянский ансамбль «Зарянка» успешно выступил на XXII Международном конкурсе исполнительского мастерства «Надежды Мира». Фестиваль на днях завершился в Сочи, пояснили в пресс-службе брянской мэрии.

Показать свои таланты приехали участники из России, Италии, Румынии, Швейцарии, Болгарии, Великобритании, США и Беларуси.

Брянцы завоевали диплом лауреата первой степени и памятный кубок и стали лидерами зрительского голосования, получив еще один диплом и памятный кубок в номинации «Победитель смс-голосования».

Также «Зарянка» стала обладателем специального диплома и памятного кубка, который учредила член жюри, заслуженная артистка России Олеся Евстигнеева. А руководитель ансамбля Татьяна Ситникова получила дипломом и памятную медаль «За высокий профессионализм».

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