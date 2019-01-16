2019-01-16T18:28:04+03:00
Общество

В этом году в Брянске 69 сирот получат квартиры

Новое жилье получат и врачи
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатовФото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов
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В этом году в Брянске 69 детей сирот получат положенные по закону квартиры. Об этом говорили на встрече мэра города Александра Макарова с застройщиками.

За два прошлых года дети-сироты из Брянска получили 51 квартиру. В этом году жилья купят больше. Деньги на его покупку уже заложены в областном бюджете. Стоимость за квадратный метр составила 30,4 тысячи рублей. Зарезервированы деньги и на приобретение квартир для брянских врачей, заявили в пресс-службе Брянской городской администрации.

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