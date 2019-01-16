За неделю с улиц Брянска убрали 9,3 тысячи тонн снега

СЕГОДНЯ 18:14 2019-01-16T18:31:21+03:00

Но горожане продолжают в соцсетях жаловаться на нечищеные дороги

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За неделю из Брянска вывезли больше 9,3 тысячи тонн снега. С начала года - 17 тысяч тонн. Как говорят чиновники, городские улицы убирают каждый день. Но брянцы продолжают жаловаться в соцсетях на неубранные тротуары и дороги.

Расчисткой пешеходных дорожек занимаются 180 человек. Дороги убирают 76 единиц техники: самосвалы, тракторы, комбинированные дорожные машины. Как правило, техника и рабочие трудятся только на центральных улицах города. Горожане просят уделять пристальное внимание и частному сектору.

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