2019-01-16T18:31:21+03:00
Общество

За неделю с улиц Брянска убрали 9,3 тысячи тонн снега

Но горожане продолжают в соцсетях жаловаться на нечищеные дороги
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрацииФото: пресс-служба Брянской городской администрации
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За неделю из Брянска вывезли больше 9,3 тысячи тонн снега. С начала года - 17 тысяч тонн. Как говорят чиновники, городские улицы убирают каждый день. Но брянцы продолжают жаловаться в соцсетях на неубранные тротуары и дороги.

Расчисткой пешеходных дорожек занимаются 180 человек. Дороги убирают 76 единиц техники: самосвалы, тракторы, комбинированные дорожные машины. Как правило, техника и рабочие трудятся только на центральных улицах города. Горожане просят уделять пристальное внимание и частному сектору.

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