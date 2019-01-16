2019-01-16T18:29:50+03:00
Общество

Поликлинику в Супоневе пообещали открыть в ноябре

Строители заканчивают кладку третьего этажа
Мария Дедкова
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Фото: ГТРК "Брянск"Фото: ГТРК "Брянск"
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Поликлинику в брянском селе Супонево должны открыть в ноябре. Об этом говорили на встрече главы администрации Брянского района Николая Якушенко, главы Брянского района Дмитрия Евича и главы региона Александра Богомаза.

По словам чиновников, сдать готовый объект хотят уже через десять месяцев. Пока рабочие заканчивают кладку третьего этажа. Строители потратили 35 миллионов рублей.

Также на встрече затрагивали и другие вопросы. Например, строительство детского сада в поселке Путевка. Подрядная организация уже приступила к работе. В этот детский сад будут ходить 135 дошколят. Из них - 80 малышей от двух месяцев до трех лет. Стоимость работ составит 86 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Брянской области. Сдадут учреждение в июне.

Еще одна важная для района тема - это водоснабжение поселка Ивановка. Водопровод уже построили, но еще не ввели в эксплуатацию.

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