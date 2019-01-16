2019-01-16T17:21:01+03:00
Общество

Зампрокурора Брянской области выслушает жалобы жителей Жуковки

Шойсорон Доржиев проведет личный прием
Мария Дедкова
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В Жуковке 22 января с местными жителями встретится заместитель прокурора области Шойсорон Доржиев.

Личный прием пройдет с 12.00 до 14.00 в здании прокуратуры Жуковского района. Чтобы встретится с правоохранителем, нужно записаться заранее.

- Жуковчане могут обратиться на прием с заявлением о нарушении законов, своих прав и свобод, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Адрес прокуратуры: г. Жуковка, ул. Карла Маркса, 9.

Телефон: 8(48334) 3-22-90.

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