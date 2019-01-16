2019-01-16T17:05:57+03:00
Происшествия

Житель Брянской области пострадал при падении сосульки в центре Москвы

51-летнего мужчину госпитализировали
Марина АНТОНОВА
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Фото: youtube.ru, кадр из видео Анатолия Паршенкова.Фото: youtube.ru, кадр из видео Анатолия Паршенкова.
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51-летний житель брянского города Фокино пострадал при падении глыбы льда с крыши дома в центре Москвы. Это случилось во вторник, 15 января, у дома №20 в Лялином переулке. Мужчину госпитализировали.

На кадрах из видеоролика, которое опубликовали очевидцы, видно, что территория вокруг дома, а именно весь тротуар, был огорожен сигнальной лентой. Другие пользователи утверждают, что ограждение появилось после самого инцидента.

Проверкой управляющей компанией, которая должна обслуживать этот дом, занялись правоохранители, сообщает «Комсомольская правда-Москва». Власти не раз требовали очистить крышу дома от наледи. Последнее представление прокуратура вынесла директору обслуживающей организации 6 января.

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