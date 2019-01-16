2019-01-16T17:04:24+03:00
Общество

В Брянске открывается православный детский мини-сад

Занятия в нем будут идти по выходным
Елена РАКОВА
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В Брянске открылся первый православный детским мини-сад. Он будет работать по выходным примерно три-четыре часа в день. Привести ребенка в него может любой желающий.

В мини-саду малышам расскажут об основах православной культуры, православных праздниках, святых. Беседы будут вести не только воспитатели, но и духовные наставники - священники. Кроме этого, у ребят будут и привычные для каждого детского сада занятия - развитие речи, математика, музыка, физкультура. Также доступны кружки: детская живопись, шахматы, танцы, песочная терапия, подготовка к школе, английский язык, театральная студия

Православный детский мини-сад находится по адресу: Брянск, улица Арсенальная, 31 (остановка "Цирк")

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