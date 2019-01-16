Житель Бежицы на Новый год зарезал подругу

СЕГОДНЯ 16:03 2019-01-16T16:03:51+03:00

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36-летнего жителя Бежицкого района Брянска подозревают в том, что он на Новый год зарезал свою подругу. Ему предъявили обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

- По версии следствия, 1 января мужчина был у себя в квартире в переулке Северном в Бежице, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – Они со знакомой женщиной выпивали, а потом поссорились. Хозяин квартиры ударил подругу ножом в ногу и ушел.

Через несколько дней соседи забеспокоились, что давно не видели женщину. 10 января они открыли квартиру ключом, который у них был. И нашли в квартире труп 38-летней женщины. Она умерла от травмы, которую ей нанесли ножом.

Обвиняемого брянца арестовали. Расследование уголовного дела продолжается.

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