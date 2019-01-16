Жительница Брянского района получила 8 лет тюрьмы за то, что заживо сожгла мать

СЕГОДНЯ 15:52 2019-01-16T15:52:18+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу

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46-летняя жительница Брянского района получила восемь лет колонии общего режима за то, что заживо сожгла собственную мать. Женщину обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Приговор пока не вступил в законную силу.

- В суде установили, что пьяная женщина в начале июня прошлого года облила свою 87-летнюю мать бензином и подожгла, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – От полученных травм женщина умерла через месяц в больнице.

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