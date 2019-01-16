Жительница Брянского района получила 8 лет тюрьмы за то, что заживо сожгла мать
Приговор пока не вступил в законную силу
Пожилая женщина умерла в больнице.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
Изменить размер текста:
46-летняя жительница Брянского района получила восемь лет колонии общего режима за то, что заживо сожгла собственную мать. Женщину обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Приговор пока не вступил в законную силу.
- В суде установили, что пьяная женщина в начале июня прошлого года облила свою 87-летнюю мать бензином и подожгла, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – От полученных травм женщина умерла через месяц в больнице.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».