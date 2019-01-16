Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП под Брянском
На трассе столкнулись легковушка "Киа Сид" и тягач "Вольво"
Фото: УГИБДД по Брянской области
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Полиция ищет свидетелей ДТП, которое произошло 30 декабря в Брянском районе. Около полудня на 156-м километре трассы «Орел-Смоленск» столкнулись "Киа Сид" и тягач "Вольво". В автоаварии погибли 48-летняя автомобилистка, которая была за рулем легковушки, и пассажирки 51 и 61 года, пояснили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
Полиция просит очевидцев ДТП обратиться по адресу: г. Брянск, проспект
Московский, д. 61, каб. 6 либо по телефонам 8 (4832) 67-03-61, 67-03-91,63-11-30.
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