Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП под Брянском

СЕГОДНЯ 15:26 2019-01-16T15:26:02+03:00

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Полиция ищет свидетелей ДТП, которое произошло 30 декабря в Брянском районе. Около полудня на 156-м километре трассы «Орел-Смоленск» столкнулись "Киа Сид" и тягач "Вольво". В автоаварии погибли 48-летняя автомобилистка, которая была за рулем легковушки, и пассажирки 51 и 61 года, пояснили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Полиция просит очевидцев ДТП обратиться по адресу: г. Брянск, проспект

Московский, д. 61, каб. 6 либо по телефонам 8 (4832) 67-03-61, 67-03-91,63-11-30.

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