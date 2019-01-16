В Брянской области на Крещение оборудуют 68 мест для купания

СЕГОДНЯ 15:03 2019-01-16T15:31:52+03:00

Помните, что пребывание в ледяной воде у не закаленных людей может привести к переохлаждению. Фото: Евгения ГУСЕВА

У всех иорданей будут дежурить спасатели, полицейские и медики

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В ночь с 18 на 19 января брянцы будут отмечать Крещение. В этом году в области оборудуют 68 купелей.

У всех иорданей будут дежурить спасатели, полицейские и медики.

- Если у вас больное сердце, воздержитесь от купания, - предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Желательно иметь предыдущий опыт погружений в холодную воду. Помните, что пребывание в ледяной воде у не закаленных людей может привести к переохлаждению.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Обувь для крещенского купания должна быть удобной, нескользкой и легкоснимаемой. Подойдут ботинки, шерстяные носки или резиновые тапочки.

- Заходить в воду нужно постепенно. Старайтесь быстро достигнуть нужной глубины, но не плавайте.

- Лучше не окунаться с головой во избежание сужения сосудов. Особенно это опасно делать в небольших купелях, где, всплывая, можно «промахнуться» и удариться головой об лед.

- Не находитесь в проруби больше минуты. Если с вами ребенок, следите за ним все время. Помните: испугавшийся ребенок может забыть, что он умеет плавать.

- Выходя из купели, не держитесь непосредственно за поручни. Возьмите сухое полотенце, горсть снега или зачерпните больше воды и быстро поднимитесь. После купания разотритесь махровым полотенцем и наденьте сухую одежду.

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