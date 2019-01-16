В Брянске пенсионерка получила сотрясение мозга, упав в маршрутке

СЕГОДНЯ 13:22 2019-01-16T13:22:15+03:00

Пожилая женщина не удержалась на повороте

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В Брянске на улице Калинина 60-летняя женщина получила травмы головы, упав в маршрутке. Об этом в областную Госавтоинспекцию сообщили медики травмпункта Советского района, к которым вечером 15 декабря за помощью обратилась пенсионерка.

У пожилой женщины диагностировали травму головы, сотрясение мозга и ушибы головы и лица. Медики осмотрели пациентку и отпустили домой, назначив лечение. Тем временем полиция начала проверку по факту произошедшего.

- Около трех часов дня 25-летний водитель микроавтобуса "Пежо Боксер" ехал от улицы Пионерской в сторону улицы Фокина, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - При повороте на улицу Урицкого пассажирка упала.

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