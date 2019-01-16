В Брянске пенсионерка получила сотрясение мозга, упав в маршрутке
В Брянске на улице Калинина 60-летняя женщина получила травмы головы, упав в маршрутке. Об этом в областную Госавтоинспекцию сообщили медики травмпункта Советского района, к которым вечером 15 декабря за помощью обратилась пенсионерка.
У пожилой женщины диагностировали травму головы, сотрясение мозга и ушибы головы и лица. Медики осмотрели пациентку и отпустили домой, назначив лечение. Тем временем полиция начала проверку по факту произошедшего.
- Около трех часов дня 25-летний водитель микроавтобуса "Пежо Боксер" ехал от улицы Пионерской в сторону улицы Фокина, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - При повороте на улицу Урицкого пассажирка упала.
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