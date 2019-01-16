2019-01-16T13:22:15+03:00
Происшествия

В Брянске пенсионерка получила сотрясение мозга, упав в маршрутке

Пожилая женщина не удержалась на повороте
Мария Дедкова
Поделиться:
Фото: пресс-служба Брянской городской администрацииФото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:

В Брянске на улице Калинина 60-летняя женщина получила травмы головы, упав в маршрутке. Об этом в областную Госавтоинспекцию сообщили медики травмпункта Советского района, к которым вечером 15 декабря за помощью обратилась пенсионерка.

У пожилой женщины диагностировали травму головы, сотрясение мозга и ушибы головы и лица. Медики осмотрели пациентку и отпустили домой, назначив лечение. Тем временем полиция начала проверку по факту произошедшего.

- Около трех часов дня 25-летний водитель микроавтобуса "Пежо Боксер" ехал от улицы Пионерской в сторону улицы Фокина, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - При повороте на улицу Урицкого пассажирка упала.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В этом году в Брянске 69 сирот получат квартиры
За неделю с улиц Брянска убрали 9,3 тысячи тонн снега
Поликлинику в Супоневе пообещали открыть в ноябре
Зампрокурора Брянской области выслушает жалобы жителей Жуковки
Житель Брянской области пострадал при падении сосульки в центре Москвы
В Брянске открывается православный детский мини-сад
Житель Бежицы на Новый год зарезал подругу
Жительница Брянского района получила 8 лет тюрьмы за то, что заживо сожгла мать
Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП под Брянском
В Брянской области на Крещение оборудуют 68 мест для купания
Брянцы пожаловались на снежную кашу на тротуарах
Житель Камчатки заплатил штраф на брянской границе за незадекларированные доллары
Новогоднее украшение с улиц Брянска начнут убирать после 20 января
В Брянске водитель иномарки сбил пенсионерку-нарушительницу
Брянец слепил из снега сказочных персонажей и технику
Брянцы чудом выжили в смертельном ДТП в Воронежской области
Команда брянских библиотекарей сразится в игре «Сто к одному»