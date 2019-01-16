Брянцы пожаловались на снежную кашу на тротуарах
Горожане обвиняют в бездействии коммунальщиков
Фото: vk.com, Анна Копылова
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Жители Брянска обвинили в бездействии коммунальщиков, которые не занимаются расчисткой дорог и тротуаров после снегопадов. Жалобы на снежную кашу на дорогах и тротуарах горожане оставляют в социальных сетях.
- Остановка турист. Огромный слой грязного снега под которым лед, люди падают каждый день, как то можно решить данный вопрос? - возмущается жительница Брянска Анна Копылова.
На похожую ситуацию жалуются жильцы домов на улице Новозыбковской, посетители ветклиники и детской бибилиотеки №2 на проспекте Станке Димитрова.
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