Житель Камчатки заплатил штраф на брянской границе за незадекларированные доллары
Житель Камчатского края заплатил крупный штраф на границе в Брянской области за то, что не задекларировал наличные. Мужчина ехал в поезде Москва-Львов. Багаж пассажиров проверяли инспекторы Володарского таможенного поста, сообщают в пресс-службе Брянской таможни.
Гражданин России сказал, что не знал таможенных правил. Он не смог точно назвать сумму наличных, которая у него была с собой. В сумке у жителя Камчатки нашли 13 тысяч 250 долларов США. А свободно из России можно вывезти только 10 тысяч долларов.
На владельца валюты завели административное дело.
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