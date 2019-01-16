Житель Камчатки заплатил штраф на брянской границе за незадекларированные доллары

СЕГОДНЯ 12:47 2019-01-16T12:47:35+03:00

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Житель Камчатского края заплатил крупный штраф на границе в Брянской области за то, что не задекларировал наличные. Мужчина ехал в поезде Москва-Львов. Багаж пассажиров проверяли инспекторы Володарского таможенного поста, сообщают в пресс-службе Брянской таможни.

Гражданин России сказал, что не знал таможенных правил. Он не смог точно назвать сумму наличных, которая у него была с собой. В сумке у жителя Камчатки нашли 13 тысяч 250 долларов США. А свободно из России можно вывезти только 10 тысяч долларов.

На владельца валюты завели административное дело.

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