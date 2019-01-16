В Брянске водитель иномарки сбил пенсионерку-нарушительницу

СЕГОДНЯ 12:18 2019-01-16T12:18:03+03:00

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В Фокинском районе Брянска водитель иномарки сбил 60-летнюю пенсионерку. Дорожно-транспортное происшествие случилось около восьми часов утра во вторник, 15 января, на улице Красных Партизан.

26-летний автомобилист на «Рено Логан» ехал со стоны улицы Дзержинского в сторону улицы 2-ая Аллея. Женщина переходила дорогу в неположенном месте и угодила под колеса иномарки.

Пострадавшая получила травму головы, сотрясение и ушиб мозга, переломы основания черепа, ноги и ребра. Женщину госпитализировали, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

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