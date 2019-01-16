Брянец слепил из снега сказочных персонажей и технику

СЕГОДНЯ 11:51 2019-01-16T11:52:34+03:00

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Житель навлинского поселка Синезерки возле дома слепил из снега сказочных персонажей и технику. Фотографии фигур опубликовали в социальных сетях. Автор снимков пишет, что они радуют и детей, и взрослых.

Здесь и Дед Мороз со Снегурочкой, символ Нового года – свинья, Бабка Яга, а еще танк, трактор, машины ДПС и скорой помощи. Все скульптуры сделаны из снега и покрашены краской.

В комментариях пользователи поддерживают автора скульптур - Николая Емцова, а фотографии набирают много «лайков».

Фото: vk.com, Мария Емцова.

Фото: vk.com, Мария Емцова.

Фото: vk.com, Мария Емцова.

Фото: vk.com, Мария Емцова.

Фото: vk.com, Мария Емцова.

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