Брянцы чудом выжили в смертельном ДТП в Воронежской области

СЕГОДНЯ 11:24 2019-01-16T11:24:20+03:00

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Жители Брянской области чудом выжили в автоаварии под Воронежем. ДТП случилось около половины второго ночи во вторник, 15 января, на 329-м километре автодороги Курск-Саратов, сообщают в пресс-службе УМВД России по Воронежской области.

21-летний водитель «Ауди-80», двигаясь в сторону Воронежа, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Нисан Альмера». Автомобилист за рулем «Ауди» умер от полученных травм в больнице.

За рулем второй иномарки был 28-летний житель Брянской области. Он в автоаварии не пострадал. А двое его пассажиров, которым 25 и 33 года, также из нашего региона, получили травмы. Пострадавших госпитализировали.

Воронежские полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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