2019-01-16T11:03:03+03:00
Общество

Команда брянских библиотекарей сразится в игре «Сто к одному»

Передача выйдет на федеральном канале 19 января
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: Брянская областная детская библиотека.Фото: Брянская областная детская библиотека.
Изменить размер текста:

Команда брянских библиотекарей сразится в игре «Сто к одному». Выпуск с участием наших земляков выйдет в эфир на телеканале "Россия-1" утром в субботу, 19 января, в десять часов десять минут. Брянскую команду представят сотрудники областной детской библиотеки. Об этом они написали на своей странице в соцсети.

Брянские библиотекари уже играли в «Сто к одному» в конце сентября прошлого года. Осенью соперниками нашей команды стали ребята из Иванова.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске пенсионерка получила сотрясение мозга, упав в маршрутке
Брянцы пожаловались на снежную кашу на тротуарах
Житель Камчатки заплатил штраф на брянской границе за незадекларированные доллары
Новогоднее украшение с улиц Брянска начнут убирать после 20 января
В Брянске водитель иномарки сбил пенсионерку-нарушительницу
Брянец слепил из снега сказочных персонажей и технику
Брянцы чудом выжили в смертельном ДТП в Воронежской области
Мэр Брянска рассказал о развитии города в этом году
В Брянской области под колесами грузового поезда погиб мужчина
Брянский губернатор предложил начинать готовиться к Новому году в августе
Жители Карачевского района пожаловались на не чищенные от снега сельские дороги
В Сельцо инвалид остался без жилья
В Брянске 17 января дома на улице Костычева и Крахмалева останутся без воды
Брянские спасатели выручили из беды примерзшую ко льду на Десне собаку
Через Брянскую область пытались провезти больше тонны мяса и колбасы неизвестного происхождения
Жительница Климовского района получила почти два года колонии за аферу с «чернобыльским» жильем
В Брянске у детских садов пройдут очередные сплошные проверки
На железнодорожном мосту на станции Брянск-II устанавливают нескользящее покрытие
В Клинцовском районе упавший с фуры снег разбил лобовое стекло легковушки
В Брянске на улице Объездной столкнулись три автомобиля
16 января в Брянске пройдут массовые проверки водителей
Жительница Брянска купила в магазине сахар с мышиным пометом и паутиной
В Суземке «ГАЗель» столкнулась с легковушкой: пострадала 56-летняя женщина
Жителя Суражского района оштрафовали на 1,6 миллиона рублей за незаконную рубку сосен
Александр Сай вновь стал директором брянского аэропорта
Брянского адвоката обвиняют в мошенничестве
От дорожников потребовали очистить ото льда и снега тротуары в центре Брянска