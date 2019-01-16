СЕГОДНЯ 11:01 2019-01-16T11:03:03+03:00

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Команда брянских библиотекарей сразится в игре «Сто к одному». Выпуск с участием наших земляков выйдет в эфир на телеканале "Россия-1" утром в субботу, 19 января, в десять часов десять минут. Брянскую команду представят сотрудники областной детской библиотеки. Об этом они написали на своей странице в соцсети.

Брянские библиотекари уже играли в «Сто к одному» в конце сентября прошлого года. Осенью соперниками нашей команды стали ребята из Иванова.

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