Мэр Брянска рассказал о развитии города в этом году

СЕГОДНЯ 10:44 2019-01-16T10:44:19+03:00

В этом году собираются привести в порядок несколько парков и скверов. Фото: Марина АНТОНОВА

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Мэр Брянска Александр Макаров на еженедельном совещании в администрации рассказал о планах развития города в 2019 году. Власти планируют, что отремонтируют почти 50 километров дорог. В этом году собираются привести в порядок несколько парков и скверов, в том числе Круглый сквер в центре города и Майский парк в Бежице.

В этом году закончится реконструкция Первомайского моста, достроят три детских сада, начнут строить несколько пристроек к дошкольным учреждениям. Продолжат строить школу на старом аэропорту, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. А также ремонтировать канализационные коллекторы.

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