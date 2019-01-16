В Брянской области под колесами грузового поезда погиб мужчина

СЕГОДНЯ 10:03 2019-01-16T10:03:32+03:00

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В Брянской области под колесами грузового поезда погиб 46-летний мужчина. Трагедия случилась накануне Старого нового года 13 января на 39-м километре железнодорожного перегона Пильшино-Выгоничи. Грузовой состав следовал из Унечи в Брянск. Мужчина не соблюдал правила безопасности у железной дороги, сообщают в пресс-службе Брянского линейного отдела МВД России на транспорте. Пешеход получил смертельные травмы.

Полицейские напоминают, что запрещено ходить по железнодорожным путям, переходить пути в не оборудованных пешеходными настилами местах, переходить переезды при закрытом шлагбауме, перелезать пути под вагонами, переходить пути в наушниках, подниматься на электрические опоры.

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