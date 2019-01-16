Брянский губернатор предложил начинать готовиться к Новому году в августе

СЕГОДНЯ 09:28 2019-01-16T09:28:42+03:00

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Брянский губернатор Александр Богомаз предложил начинать готовиться к следующему Новому году уже в августе. Летом цены на гирлянды и другие уличные украшения гораздо ниже, чем в декабре. Об этом он сказал на еженедельном совещании в областном правительстве. Один из вопросов был посвящен организации новогодних праздников для жителей Брянской области.

Глава региона отметил, что хорошо украсили город к Новому году в Брянске и Унече. С них губернатор попросил взять пример глав районов, где улицы и парки не успели подготовить к празднику.

- Праздники - это прежде всего для людей! – сказал Александр Богомаз. - А для чиновников - это будни! Наоборот, в эти дни должны усиленно работать все службы. Недопустимо, когда ответственные даже телефоны не поднимают!

В новогодних и рождественских мероприятиях в этом году поучаствовало около 400 тысяч брянцев. Города начали украшать с начала декабря. Концепцию праздничного убранства Брянска в этом году помогали разрабатывать в региональном управлении архитектуры.

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