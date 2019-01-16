Жители Карачевского района пожаловались на не чищенные от снега сельские дороги
Жители Карачевского района в соцсетях пожаловались на не чищенные от снега сельские дороги. До некоторых деревень не может доехать скорая помощь. Машина медиков застревает регулярно, иногда ее приходится вызволять из снежного плена с помощью спецтехники.
Пользователи опубликовали фотографию дороги из села Вельямимнова в деревню Голубино, в которой живут люди. Эту дорогу все-таки почистили после звонков местных жителей в администрацию. Но дорога до деревни Красная так и осталась нечищеной. Спецтехника туда заехать не успела.
Фото: vk.com, Андрей Орехов.
В комменатриях отмечают, что проблема заснеженных сельских дорог есть не только в Карачевском районе, но и почти в каждом районе Брянской области. Как и в Брянске этой зимой, жители Карачева жалуются на нечищеные тротуары в городе. Нет снега только она центральной площади у райадминистрации.
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