2019-01-15T18:37:15+03:00
Общество

В Сельцо инвалид остался без жилья

Горожанину не дали квартиру, положенную ему по закону
Мария Дедкова
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В Сельцо инвалид с тяжелой формой хронического заболевания остался без квартиры. Жилье, положенное ему по закону, горожанину не дали. По обращению гражданина прокуратура провела проверку.

- Заболевание заявителя входит в перечень тяжелых форм заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - У него есть право на внеочередное предоставление жилого помещения. Но местная администрация этого не сделала.

Главе администрации Сельцо правоохранители внесли представление. Но так как на требования власти не отреагировали, правоохранители обратились в суд.

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