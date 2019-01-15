2019-01-15T18:27:31+03:00
Общество

Брянские спасатели выручили из беды примерзшую ко льдуна Десне собаку

Теперь для пса ищут новых хозяев
Мария Дедкова
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Брянской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области
Изменить размер текста:

15 января брянским спасателям пришлось вызволять собаку из ледяного плена. О псе, примерзшем ко льду, в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Брянской области сообщил житель Брянского района.

Животное оказалось в воде на противоположном Андреевскому лугу берегу Десны.

На помощь истощенному псу поспешили сотрудники дежурного звена поисково-спасательной службы: Сергей Стефанцов, Алексей Хорошилов, Александр Мацуев, Вячеслав Денисов и Глеб Лузик. Спасателям пришлось разбивать льдины на пути к собаке. За сутки, проведенные в ледяном плену, дворняжка настолько ослабла, что едва держалась у берега. А ее шерсть примерзла ко льду. Спасатели подплыли к животному и с помощью спецсредств освободили его из ледяного плена, посадили к себе на лодку и укрыли одеялом.

- Пес отогревается у своих спасителей, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Ему оказывают необходимую ветеринарную помощь и ищут нового хозяина.

15 января брянским спасателям пришлось вызволять собаку из ледяного плена. О псе, примерзем ко льду, в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Брянской области сообщил местный житель. Животное оказалось в воде на противоп

15 января брянским спасателям пришлось вызволять собаку из ледяного плена. О псе, примерзем ко льду, в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Брянской области сообщил местный житель. Животное оказалось в воде на противоп

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске 17 января дома на улице Костычева и Крахмалева останутся без воды
Через Брянскую область пытались провезти больше тонны мяса и колбасы неизвестного происхождения
Жительница Климовского района получила почти два года колонии за аферу с «чернобыльским» жильем
В Брянске у детских садов пройдут очередные сплошные проверки
На железнодорожном мосту на станции Брянск-II устанавливают нескользящее покрытие
В Клинцовском районе упавший с фуры снег разбил лобовое стекло легковушки
В Брянске на улице Объездной столкнулись три автомобиля
16 января в Брянске пройдут массовые проверки водителей
Жительница Брянска купила в магазине сахар с мышиным пометом и паутиной
В Суземке «ГАЗель» столкнулась с легковушкой: пострадала 56-летняя женщина
Жителя Суражского района оштрафовали на 1,6 миллиона рублей за незаконную рубку сосен
Александр Сай вновь стал директором брянского аэропорта
Брянского адвоката обвиняют в мошенничестве
От дорожников потребовали очистить ото льда и снега тротуары в центре Брянска