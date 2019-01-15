Брянские спасатели выручили из беды примерзшую ко льдуна Десне собаку

СЕГОДНЯ 17:49 2019-01-15T18:27:31+03:00

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15 января брянским спасателям пришлось вызволять собаку из ледяного плена. О псе, примерзшем ко льду, в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Брянской области сообщил житель Брянского района.

Животное оказалось в воде на противоположном Андреевскому лугу берегу Десны.

На помощь истощенному псу поспешили сотрудники дежурного звена поисково-спасательной службы: Сергей Стефанцов, Алексей Хорошилов, Александр Мацуев, Вячеслав Денисов и Глеб Лузик. Спасателям пришлось разбивать льдины на пути к собаке. За сутки, проведенные в ледяном плену, дворняжка настолько ослабла, что едва держалась у берега. А ее шерсть примерзла ко льду. Спасатели подплыли к животному и с помощью спецсредств освободили его из ледяного плена, посадили к себе на лодку и укрыли одеялом.

- Пес отогревается у своих спасителей, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Ему оказывают необходимую ветеринарную помощь и ищут нового хозяина.

15 января брянским спасателям пришлось вызволять собаку из ледяного плена. О псе, примерзем ко льду, в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Брянской области сообщил местный житель. Животное оказалось в воде на противоп

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области

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