2019-01-15T17:04:05+03:00
Общество

Через Брянскую область пытались провезти больше тонны мяса и колбасы неизвестного происхождения

Опасные грузы нашли в одну ночь у пассажиров молдавского поезда
Марина АНТОНОВА
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На граждан Молдавии завели административные дела.На граждан Молдавии завели административные дела.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Через Брянскую область пытались незаконно провезти 1,3 тонны мяса, сала и колбас неизвестного происхождения. Опасные грузы в одну ночь нашли у пассажиров поезда, следовавшего из Кишинева в Москву. Владельцы продукции планировали продать ее в столице. Но мясо и колбасу изъяли брянские таможенники.

У пассажиров не было товаросопроводительных и ветеринарных документов на мясо, сообщают в пресс-службе Брянской таможни.

На граждан Молдавии завели административные дела за несоблюдение установленных запретов и ограничений. А сало с колбасой отправили на утилизацию.

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