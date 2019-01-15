Через Брянскую область пытались провезти больше тонны мяса и колбасы неизвестного происхождения

СЕГОДНЯ 17:04 2019-01-15T17:04:05+03:00

Опасные грузы нашли в одну ночь у пассажиров молдавского поезда

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Через Брянскую область пытались незаконно провезти 1,3 тонны мяса, сала и колбас неизвестного происхождения. Опасные грузы в одну ночь нашли у пассажиров поезда, следовавшего из Кишинева в Москву. Владельцы продукции планировали продать ее в столице. Но мясо и колбасу изъяли брянские таможенники.

У пассажиров не было товаросопроводительных и ветеринарных документов на мясо, сообщают в пресс-службе Брянской таможни.

На граждан Молдавии завели административные дела за несоблюдение установленных запретов и ограничений. А сало с колбасой отправили на утилизацию.

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