2019-01-15T16:51:34+03:00
Происшествия

Жительница Климовского района получила почти два года колонии за аферу с «чернобыльским» жильем

Женщина обманула государство на 1,2 миллиона рублей
Марина АНТОНОВА
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Приговор пока не вступил в законную силу.Приговор пока не вступил в законную силу.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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41-летняя жительница Климовского района получила один год и 10 месяцев колонии за мошенничество с «чернобыльским» жильем. Женщина обманула государство на 1,2 миллиона рублей. Через суд с нее взыскали всю сумму ущерба.

- В суде установили, что с февраля до мая 2017 года женщина незаконно оформила право собственности на дом в Климовском районе, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Она собрала пакет документов для выплаты компенсации за жилье, утраченное после аварии на Чернобыльской атомной станции. В них содержались ложные сведения, в том числе и поддельный договор дарения недвижимости.

Деньги на компенсацию выделили из федерального бюджета.

Подсудимая признала свою вину. Приговор ей пока не вступил в законную силу.

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