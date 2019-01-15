2019-01-15T16:19:48+03:00
Общество

В Брянске у детских садов пройдут очередные сплошные проверки

Автоинспекторы выяснят, правильно ли водители перевозят детей
Марина АНТОНОВА
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Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.
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В Брянске в среду, 16 января, пройдут очередные сплошные проверки водителей. Автоинспекторы будут дежурить с восьми часов утра до половины девятого на улице Октябрьской в Советском районе. Здесь находится детский сад №105 «Красный мак».

В четверг, 17 января, сплошные проверки пройдут в Бежицком районе у детских садов №9 «Красная шапочка» и №10 «Веточка». Они находятся на улице Коммунальной. Инспекторы будут стоять на ней с 7.20 до 7.40. Сотрудники ГИБДД проверят, правильно ли водители перевозят детей в салонах машин.

Напомним, ребенок до семи лет должен ездить в автокреслах, которые подходят по росту и возрасту. Ребят постарше можно пристегнуть штатными ремнями безопасности, но только на заднем сидении. На переднем детей до 12 лет можно перевозить только в креслах. Штраф за неправильную перевозку детей – три тысячи рублей.

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