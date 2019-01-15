На железнодорожном мосту на станции Брянск-II устанавливают нескользящее покрытие

СЕГОДНЯ 15:53 2019-01-15T15:53:51+03:00

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На железнодорожном мосту на станции Брянск-Льговский устанавливают противоскользящее покрытие на ступеньках. До конца вторника, 15 января, оно появится в тоннельном сходе со стороны улицы Белорусской.

Покрытие решили установить после многочисленных жалоб пассажиров. С начала зимы многие упали на новом мосту. Плитка, которую там уложили, совсем не подходит для уличных условий - на морозе она становится очень скользкой.

Открытую часть мост постоянно убирают от снега и наледи, сообщают в Службе корпоративных коммуникаций МЖД.

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