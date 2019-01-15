В Клинцовском районе упавший с фуры снег разбил лобовое стекло легковушки

СЕГОДНЯ 13:33 2019-01-15T13:33:13+03:00

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В Клинцовском районе упавший с фуры снежный наст разбил лобовое стекло легкового автомобиля, который ехал навстречу. Дорожно-транспортное происшествие случилось около двух часов вечера в понедельник, 14 января, на 157-м километре автодороги Брянск-Новозыбков.

34-летний водитель грузовика «ДАФ» ехал со стороны Новозыбкова в сторону Брянска и допустил падение снежного наста с прицепа. «Фольксваген Гольф» двигался во встречном направлении, сообщают в УГИБДБ по Брянской области.

30-летний автомобилист за рулем легковушки поранил бровь. Медики отпустили пострадавшего домой, назначив лечение.

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