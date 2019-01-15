В Брянске на улице Объездной столкнулись три автомобиля

СЕГОДНЯ 13:26 2019-01-15T13:26:49+03:00

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На улице Объездной в Советском районе Брянска столкнулись три машины. Автоавария случилась около половины восьмого вечера в понедельник, 14 января, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

31-летняя женщина за рулем «Рено Сандеро Степвэй», двигаясь со стороны улицы Бежицкой в сторону переулка Пилотов, выехала на встречную полосу. Иномарка столкнулась с автомобилем ВАЗ-21053, которым управлял 20-летний молодой человек. Потом «Рено» отбросило на ГАЗ-3302, который также ехал навстречу.

Автомобилистка ушибла затылок. Пострадавшую отпустили домой, назначив лечение.

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