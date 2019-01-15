16 января в Брянске пройдут массовые проверки водителей

СЕГОДНЯ 12:39 2019-01-15T12:39:23+03:00

Если вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Полицейские будут следить за правильностью перевозки детей

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В Брянске 16 января пройдут массовые проверки водителей. Патрульные машины будут дежурить с 8.00 до 8.30 возде детского сада № 105 на улице Октябрьской. Полицейские проследят, соблюдают ли автомобилисты правила перевозки детей.

В областной Госавтоинспекции напоминают, все участники дорожного движения равны в правах и обязанностях. Будьте предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдайте Правила дорожного движения.

Если вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть.

Телефон дежурной части: 74-36-84

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