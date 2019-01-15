16 января в Брянске пройдут массовые проверки водителей
В Брянске 16 января пройдут массовые проверки водителей. Патрульные машины будут дежурить с 8.00 до 8.30 возде детского сада № 105 на улице Октябрьской. Полицейские проследят, соблюдают ли автомобилисты правила перевозки детей.
В областной Госавтоинспекции напоминают, все участники дорожного движения равны в правах и обязанностях. Будьте предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдайте Правила дорожного движения.
Если вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть.
Телефон дежурной части: 74-36-84
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