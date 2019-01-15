В Суземке «ГАЗель» столкнулась с легковушкой: пострадала 56-летняя женщина
Пострадавшую госпитализировали
Фото: УГИБДД по Брянской области
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В Суземке микроавтобус врезался в легковушку. Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник, 15 января, около 8.10 на улице Брянской.
По предварительной информации, 61-летний водитель за рулем ГАЗ-32213 ехал со стороны переулка Первомайского, когда машину занесло. Автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Киа Саренто", пояснили в УГИБДД по Брянской области.
В ДТП пострадала 56-летняя пассажирка маршрутки. Женщину с переломами ребер, травмой головы, сотрясением мозга и ушибами госпитализировали.
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