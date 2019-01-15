2019-01-15T12:22:55+03:00
Общество

В Суземке «ГАЗель» столкнулась с легковушкой: пострадала 56-летняя женщина

Пострадавшую госпитализировали
Мария Дедкова
Поделиться:
Фото: УГИБДД по Брянской областиФото: УГИБДД по Брянской области
Изменить размер текста:

В Суземке микроавтобус врезался в легковушку. Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник, 15 января, около 8.10 на улице Брянской.

По предварительной информации, 61-летний водитель за рулем ГАЗ-32213 ехал со стороны переулка Первомайского, когда машину занесло. Автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Киа Саренто", пояснили в УГИБДД по Брянской области.

В ДТП пострадала 56-летняя пассажирка маршрутки. Женщину с переломами ребер, травмой головы, сотрясением мозга и ушибами госпитализировали.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Клинцовском районе упавший с фуры снег разбил лобовое стекло легковушки
В Брянске на улице Объездной столкнулись три автомобиля
16 января в Брянске пройдут массовые проверки водителей
Жительница Брянска купила в магазине сахар с мышиным пометом и паутиной
Жителя Суражского района оштрафовали на 1,6 миллиона рублей за незаконную рубку сосен
Александр Сай вновь стал директором брянского аэропорта
Брянского адвоката обвиняют в мошенничестве
От дорожников потребовали очистить ото льда и снега тротуары в центре Брянска
Брянский пенсионер пытается вернуть деньги за «исцеляющий» ионизатор
Уроженец Брянской области снялся в испанском сериале
В этом году в Бежицком районе начнут строить бассейн
В частном доме в брянском селе взорвался газ
В Бежицком районе Брянска появится бассейн
В Брянске нашли пропавшего Андрея Голоколенова
В Брянске прошли чемпионат и первенство области по боксу
За день жертвами мошенников стали четыре брянца
За неделю на дорогах Брянска поймали 15 пьяных водителей
В Брянске ищут пропавшего 20-летнего Андрея Голоколенова
В Жуковке сгорел склад с опилками
В Брянске на участке проспекта Московского запретят остановку
В Брянске лихача оштрафовали за выезд на «встречку»
Брянская область оказалась на 17-м месте в стране по уровню доверия полиции
В магазине Погара торговали мясными продуктами неизвестного происхождения
Житель Унечского района задушил брата
Из-за нечищеных дорог в Брянске застрял мусоровоз
В Дятькове сироту оставили без жилья
На брянской трассе столкнулись две легковушки, погибли два человека
Двое подростков из Суража пойдут под суд за кражу спиртного и энергетиков из магазина