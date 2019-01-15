Жителя Суражского района оштрафовали на 1,6 миллиона рублей за незаконную рубку сосен

СЕГОДНЯ 11:48 2019-01-15T11:48:28+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу

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Жителя Суражского района признали виновным в незаконной рубке леса. По оценке правоохранителей, сумма ущерба превысила 1,1 миллиона рублей.

В конце мая прошлого года 36-летний мужчина с помощью специалиста Кулажской сельской администрации в срубил 39 сосен. Лес, в котором росли деревья, относится к категории защитных.

Суд, как рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области, признал суражанина виновным и приговорил к штрафу в размере 1,6 миллиона рублей.

Работник администрации признан виновным в пособничестве и приговорен к штрафу в 200 тысяч рублей.

Решение суда в законную силу пока не вступило.

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