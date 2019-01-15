СЕГОДНЯ 11:24 2019-01-15T11:24:41+03:00

Подозреваемому грозит крупный штраф и до шести лет колонии. Фото: Евгения ГУСЕВА

Защитник попросил у клиентки 60 тысяч рублей на взятку правоохранителям

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40-летнего брянского адвоката обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, защитник попытался обмануть свою клиентку на 60 тысяч рублей.

- В декабре адвокат убедил свою клиентку передать деньги, которые он якобы хотел потом отдать в качестве взятки правоохранителям, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Женщине стало понятно, что ее пытаются обмануть, и она обратилась в региональное управление ФСБ. Передача денег проходила 24 декабря под контролем оперативников. Защитника задержали с поличным.

Суда адвокат будет ждать под домашним арестом. Подозреваемому грозит крупный штраф и до шести лет колонии.

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