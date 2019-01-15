Брянский пенсионер пытается вернуть деньги за «исцеляющий» ионизатор

СЕГОДНЯ 10:46 2019-01-15T10:46:05+03:00

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85-летний житель Гордеевского района, который является инвалидом третьей группы, пытается вернуть деньги за купленный «исцеляющий» ионизатор воздуха. Пенсионер обратился за помощью в прокуратуру. Правоохранители провели проверку индивидуального предпринимателя, который занимается продажей.

- Выяснилось, что представители бизнесмена продавали ионизаторы под видом лечебных аппаратов, которые помогают лечить сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и другие недуги, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – После презентации товара, пенсионер купил два прибора, за которые заплатил 23 тысяч 200 рублей.

Но на упаковке ионизаторов ничего не сказано об оздоравливающих свойствах. Это электрический прибор бытового назначения. Получается, что продавцы ввели пенсионера в заблуждение по поводу свойств товара. Поэтому прокурор потребовал вернуть деньги через суд.

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