2019-01-15T10:31:44+03:00
Общество

Уроженец Брянской области снялся в испанском сериале

Игорь Мамленков сыграл венгерского мафиози
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, Игорь Мамленков.Фото: vk.com, Игорь Мамленков.
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Уроженец Брянской области Игорь Мамленков снялся в испанском сериале. Об этом актер написал в соцсетях. Новый проект основан на реальных событиях, которые происходили в Барселоне в 80-х годах прошлого века. Брянец сыграл в фильме венгерского мафиози. Сериал пока не вышел в эфир.

Игорь Мамленков родился в брянском городе Жуковка в 1988 году. С 2012 года он живет в Испании. Работает клоуном.

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