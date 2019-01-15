Уроженец Брянской области снялся в испанском сериале
Игорь Мамленков сыграл венгерского мафиози
Фото: vk.com, Игорь Мамленков.
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Уроженец Брянской области Игорь Мамленков снялся в испанском сериале. Об этом актер написал в соцсетях. Новый проект основан на реальных событиях, которые происходили в Барселоне в 80-х годах прошлого века. Брянец сыграл в фильме венгерского мафиози. Сериал пока не вышел в эфир.
Игорь Мамленков родился в брянском городе Жуковка в 1988 году. С 2012 года он живет в Испании. Работает клоуном.
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