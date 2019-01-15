В этом году в Бежицком районе начнут строить бассейн

СЕГОДНЯ 09:30 2019-01-15T09:30:58+03:00

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В этом году в Бежицком районе Брянска начнут строить плавательный бассейн. Об этом рассказал глава города Александр Хлиманков на своей странице в соцсети. Деньги выделили из областного бюджета. С предложением постройки бассейна выступали городские депутаты.

Напомним, в 2019-м на старом аэропорту начнут строить дворец единоборств. А на месте снесенных бараков напротив гимназии №1 – детскую поликлинику Фокинского района.

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