В этом году в Бежицком районе начнут строить бассейн
Деньги выделили из областного бюджета
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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В этом году в Бежицком районе Брянска начнут строить плавательный бассейн. Об этом рассказал глава города Александр Хлиманков на своей странице в соцсети. Деньги выделили из областного бюджета. С предложением постройки бассейна выступали городские депутаты.
Напомним, в 2019-м на старом аэропорту начнут строить дворец единоборств. А на месте снесенных бараков напротив гимназии №1 – детскую поликлинику Фокинского района.
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