2019-01-15T09:30:58+03:00
Общество

В этом году в Бежицком районе начнут строить бассейн

Деньги выделили из областного бюджета
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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В этом году в Бежицком районе Брянска начнут строить плавательный бассейн. Об этом рассказал глава города Александр Хлиманков на своей странице в соцсети. Деньги выделили из областного бюджета. С предложением постройки бассейна выступали городские депутаты.

Напомним, в 2019-м на старом аэропорту начнут строить дворец единоборств. А на месте снесенных бараков напротив гимназии №1 – детскую поликлинику Фокинского района.

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