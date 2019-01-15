2019-01-15T09:12:28+03:00
Происшествия

В частном доме в брянском селе взорвался газ

Травмы получили три человека
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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В частном доме в брянском селе Симонтовка, которое находится в Мглинском районе, взорвался газ. Сообщение о ЧП поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 1.45 во вторник, 15 января. На место выехали пожарные и оперативная группа местного спасательного гарнизона.

В щитовом доме размером десять на восемь метров взорвалась газовоздушная смесь, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. После взрыва пожара не было. Частично разрушилась внешняя стена дома и внутренняя перегородка.

Травмы получили три человека. Их отвезли в Мглинскую районную больницу. Эксперты выясняют, что стало причиной взрыва.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

- В 2017 году жильцам отключили газ за неуплату, - рассказали "Комсомолькой правде" в Брянске" в администрации Мглинского района. - Они самостоятельно подключили газовый баллон, который и взорвался.

Среди пострадавших двое мужчин, которым 51 и 52 года, и 41-летняя женщина. Их госпитализировали в хирургическое отделение с травмами средней тяжести. Один из мужчин - хозяин дома, двое других пострадавших были у него в гостях. Как говорят в райадминисрации, условия жизни в этом доме были удовлетворительные. Жилец не состоял на учете социальных служб.

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