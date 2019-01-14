В Брянске прошли чемпионат и первенство области по боксу
В них поучаствовали 150 спортсменов
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В Брянске прошли чемпионат и первенство области по боксу. Соревнования состоялись с 11 по 13 января. Участниками соревнований стали 150 спортсменов из Брянска, Карачева, Жуковки, Сещи, Дубровки, Красной Горы, Локтя, Фокина и Дятькова, сообщает "Брянская учительская газета".
Боксеры выступали в трех возрастных категориях: юноши, юниоры и взрослые.
Средиюношей лучшим стал Владислав Лапочкин, среди юниров - Андрей Черний. Александр Стручков победил во взрослой категории.
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