За день жертвами мошенников стали четыре брянца

СЕГОДНЯ 18:12 2019-01-14T18:12:55+03:00

Полицейские проводят проверки. После них правоохранители заведут уголовные дела по статье «Мошенничество». Фото: Евгения ГУСЕВА

Они перевели злоумышленникам 250 тысяч рублей

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За один день четверо жителей Брянска стали жертвами «сетевых» и «телефонных» мошенников. Пострадавшие перевели злоумышленникам 250 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

35-летняя жительница Володарского района разместила объявление о сдаче внаем квартиры. Вскоре ей позвонил покупатель. Он попросил горожанку нажать клавиши на банкомате, после чего с карты женщины исчезли 50 тысяч рублей. Оказалось, номер звонившего зарегистрирован в Ставропольском крае.

72-летний житель Фокинского района попытался «выручить попавшего в беду близкого человека» и лишился 150 тысяч рублей.

В похожей ситуации оказались два парня 24-х и 16-ти лет. Парни откликнулись на сообщение от «друга» в социальной сети. Горожане потеряли 30 и 20 тысяч рублей соответственно.

Полицейские проводят проверки. После них правоохранители заведут уголовные дела по статье «Мошенничество».

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