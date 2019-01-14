2019-01-14T18:12:55+03:00
Общество

За день жертвами мошенников стали четыре брянца

Они перевели злоумышленникам 250 тысяч рублей
Мария Дедкова
Поделиться:
Полицейские проводят проверки. После них правоохранители заведут уголовные дела по статье «Мошенничество».Полицейские проводят проверки. После них правоохранители заведут уголовные дела по статье «Мошенничество».Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

За один день четверо жителей Брянска стали жертвами «сетевых» и «телефонных» мошенников. Пострадавшие перевели злоумышленникам 250 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

35-летняя жительница Володарского района разместила объявление о сдаче внаем квартиры. Вскоре ей позвонил покупатель. Он попросил горожанку нажать клавиши на банкомате, после чего с карты женщины исчезли 50 тысяч рублей. Оказалось, номер звонившего зарегистрирован в Ставропольском крае.

72-летний житель Фокинского района попытался «выручить попавшего в беду близкого человека» и лишился 150 тысяч рублей.

В похожей ситуации оказались два парня 24-х и 16-ти лет. Парни откликнулись на сообщение от «друга» в социальной сети. Горожане потеряли 30 и 20 тысяч рублей соответственно.

Полицейские проводят проверки. После них правоохранители заведут уголовные дела по статье «Мошенничество».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Бежицком районе Брянска появится бассейн
В Брянске нашли пропавшего Андрея Голоколенова
В Брянске прошли чемпионат и первенство области по боксу
За неделю на дорогах Брянска поймали 15 пьяных водителей
В Брянске ищут пропавшего 20-летнего Андрея Голоколенова
В Жуковке сгорел склад с опилками
В Брянске на участке проспекта Московского запретят остановку
В Брянске лихача оштрафовали за выезд на «встречку»
Брянская область оказалась на 17-м месте в стране по уровню доверия полиции
В магазине Погара торговали мясными продуктами неизвестного происхождения
Житель Унечского района задушил брата
Из-за нечищеных дорог в Брянске застрял мусоровоз
В Дятькове сироту оставили без жилья
На брянской трассе столкнулись две легковушки, погибли два человека
Двое подростков из Суража пойдут под суд за кражу спиртного и энергетиков из магазина