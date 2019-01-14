2019-01-14T17:44:47+03:00
Общество

За неделю на дорогах Брянска поймали 15 пьяных водителей

Семь автомобилистов отказали проходить медосвидетельствование
Мария Дедкова
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В прошлом году в Брянске произошло 24 дорожно-транспортных происшествия с пьяными водителями.В прошлом году в Брянске произошло 24 дорожно-транспортных происшествия с пьяными водителями.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На прошлой неделе, с 7 по 13 января, на дорогах Брянска полицейские поймали 15 пьяных водителей. Семь автомобилистов от прохождения медицинского освидетельствования отказались.

- К сожалению, те, кто садятся за руль «под градусом», уверены, что держат ситуацию под контролем, - рассуждают в ОГИБДД по городу Брянску. - Выпив и сев за руль, водитель бездумно рискует своей жизнью, жизнью своих друзей, близких и окружающих. После употребления алкоголя у человека снижается скорость реакции, он уже не может должным образом оценивать дорожную обстановку и правильно на нее реагировать.

В прошлом году в Брянске произошло 24 дорожно-транспортных происшествия с пьяными водителями. В них три человека погибли, 30 - получили травмы.

В городской Госавтоинспекции просят брянцев сообщать о севших за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения по телефону дежурной части ГИБДД 74-71-02 или ближайшему наряду ДПС.

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