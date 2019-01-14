СЕГОДНЯ 16:51 2019-01-14T16:51:24+03:00

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В Брянске ищут пропавшего 20-летнего Андрея Голоколенова. Парень нуждается в медицинской помощи, сообщают в группе поискового отряда "Лиза Алерт Брянск" в соцсетях. Андрей ушел из дома в понедельник, 14 января.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, карие глаза, светлые волосы. Был одет в черную куртку без капюшона, серо-голубую шапку с надписью "Adidas", темно-синие джинсы, обут в черные ботинки.

Кстати, молодой человек уже терялся весной прошлого года. К счастью, тогда через два дня его нашли живым.

Если вы видели Андрея или знаете, где он находится, сообщите в полицию или волонтерам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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