В Брянске ищут пропавшего 20-летнего Андрея Голоколенова
В Брянске ищут пропавшего 20-летнего Андрея Голоколенова. Парень нуждается в медицинской помощи, сообщают в группе поискового отряда "Лиза Алерт Брянск" в соцсетях. Андрей ушел из дома в понедельник, 14 января.
Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, карие глаза, светлые волосы. Был одет в черную куртку без капюшона, серо-голубую шапку с надписью "Adidas", темно-синие джинсы, обут в черные ботинки.
Кстати, молодой человек уже терялся весной прошлого года. К счастью, тогда через два дня его нашли живым.
Если вы видели Андрея или знаете, где он находится, сообщите в полицию или волонтерам.
Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.
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