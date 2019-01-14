В Жуковке сгорел склад с опилками
К счастью, во время пожара никто не пострадал
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области
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Утром в Жуковке загорелся склад с опилками. Сообщение о возгорании на улице Карла Маркса поступило на пульт оперативного дежурного в 5.36 в понедельник, 14 января.
На место выехали два пожарных расчета. Оказалось, что горят опилки на площади 15 квадратных метров. За 19 минут возгорание ликвидировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области. К счастью, в огне никто не пострадал.
Установить причину пожара предстоит экспертам.
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