В Жуковке сгорел склад с опилками

СЕГОДНЯ 16:05 2019-01-14T16:05:17+03:00

К счастью, во время пожара никто не пострадал

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Утром в Жуковке загорелся склад с опилками. Сообщение о возгорании на улице Карла Маркса поступило на пульт оперативного дежурного в 5.36 в понедельник, 14 января.

На место выехали два пожарных расчета. Оказалось, что горят опилки на площади 15 квадратных метров. За 19 минут возгорание ликвидировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области. К счастью, в огне никто не пострадал.

Установить причину пожара предстоит экспертам.

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