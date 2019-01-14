2019-01-14T15:36:05+03:00
Общество

В Брянске на участке проспекта Московского запретят остановку

Так хотят улучшить условия дорожного движения
Мария Дедкова
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Затормозить у тротуара на участке от улицы Снежетьский вал до улицы Белобережской не получится.Затормозить у тротуара на участке от улицы Снежетьский вал до улицы Белобережской не получится.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянске на участке проспекта Московского ограничат остановку. Затормозить у тротуара на участке от улицы Снежетьский вал до улицы Белобережской не получится. Запрет ввели с целью улучшить условия дорожного движения, сообщает Брянская городская администрация.

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